"Тоттенхэм" может отказаться продать Кейна
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен
Лондонский “Тоттенхэм” не хочет продавать нападающего сборной Англии Харри Кейна, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, президент “шпор” Дэниэл Леви считает, что продажа форварда может оказаться сильным ударом по имиджу клуба. В связи с этим он может отказаться продавать игрока за любые деньги.
Напомним, что контракт Кейна с “Тоттенхэмом” действует до лета 2024 года. Если он не договорится с клубом о новом соглашении, то спустя год может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел 39 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи.
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