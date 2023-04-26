"Ливерпуль" вырвал победу в Лондоне

В матче 33-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на выезде обыграл “Вест Хэм” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Коди Гакпо и Жоэля Матипа. У хозяев отличился Лукас Пакета.

“Ливерпуль”, набрав 53 очка, вышел на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вест Хэм” с 34 очками остался на 14-й позиции.

“Вест Хэм” – “Ливерпуль” - 1:2 (1:1)

Голы: Пакета, 12 - 1:0, Гакпо, 18 - 1:1, Матип, 67 - 1:2

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Бенрахма (Корне, 70), Боуэн, Антонио (Ингз, 70).

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 59), Фабиньо, Джонс (Милнер, 84), Салах, Диогу Жота (Диас, 59), Гакпо (Нуньес, 78).

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