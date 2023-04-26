Игроку "Челси" предложили сменить гражданство

Как сообщает talkSPORT, полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека получил возможность сменить спортивное гражданство от сборной Австрии.

Чуквуэмека родился в австрийском городе Айзенштадт, что дает ему право получить местный вид на жительство и представлять Австрию в составе своей национальной сборной.

Тренер сборной Австрии Ральф Рангник очень хочет, чтобы Чуквуэмека присоединился к их команде. Важно отметить, что 19-летний футболист пока не проявлял интереса к игре за сборную Англии. Несмотря на то, что в этом сезоне он сыграл 14 матчей на различных турнирах, Чуквуэмека еще не добился каких-либо результатов с точки зрения своей игры на поле.