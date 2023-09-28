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Ливерпуль выиграл седьмой матч подряд

Новости футбола Сегодня, 03:55
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Ливерпуль выиграл седьмой матч подряд Ливерпуль выиграл седьмой матч подряд

В среду, 27 сентября, "Ливерпуль" играл против “Лестера” в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

“Красные” добыли уверенную победу со счетом 3:1. Статисты обратили внимание на тот факт, что данная виктория стала седьмой подряд для команды из Ливерпуля, которая за это время забила 20 голов и пропустила 6.

Последние матчи "Ливерпуль" выигрывал у "Борнмута" (3:1), "Ньюкасла" (2:1), "Астон Виллы" (3:0), "Вулверхэмптона" (3:1) и "Вест Хэма" (3:1) в Английской Премьер-лиге. На прошлой неделе подопечные Юргена Клоппа побеждали в матчах с австрийским ЛАСКом на выезде в первом матче Лиги Европы со счетом 3:1.

Следующий матч "Ливерпуль" проведет в субботу, 30 сентября, на выезде против "Тоттенхэма" в рамках Английской Премьер-лиги.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" занял пятое место в АПЛ, набрав 67 очков. В Лиге чемпионов команда сумела выйти из группы, но покинула турнира уже на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому "Реалу" в двух матчах со счетом 2:6.

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