"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от аутсайдера АПЛ

В матче 22-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на выезде проиграл “Вулверхэмптону” со счетом 0:3.

Победу хозяевам принесли голы Крэйга Доусона и Рубена Невеша, а также автогол Жоэля Матипа.

“Вулверхэмптон”, набрав 20 очков, покинул зону вылета и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ливерпуль” с 29 очками остался на 10-й позиции.

“Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” - 3:0 (2:0)

Голы: Матип, 5 (автогол) - 1:0, Доусон, 12 - 2:0, Невеш, 71 - 3:0

“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Аит-Нури, Матеуш Нунеш, Лемина, Рубен Невеш, Сарабия (Моутинью, 60), Хван Хи Чхан (Траоре, 42), Матеус Кунья (Хименес, 60).

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Гомес, Робертсон, Байчетич (Эллиотт, 77), Тиаго Алькантара, Кейта (Хендерсон, 65), Салах, Гакпо, Нуньес.

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