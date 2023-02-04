Поттер рассказал, почему Мудрика заменили в перерыве матча с "Фулхэмом"

Наставник “Челси” Грэм Поттер рассказал о том, по какой причине убрал с поля украинского полузащитника Михаила Мудрика в перерыве матча чемпионата Англии с “Фулхэмом” (0:0).

По словам специалиста, украинец всю неделю боролся с простудой.

"Мы понимали, что 60 минут — это его максимум, но в перерыве он чувствовал себя не в своей тарелке.

Мы приняли решение, что 45 минут будет достаточно для него", - сказал он.