"Ливерпуль" нацелился на таланта "Реала"

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Реала” и сборной Франции Орельену Тчуамени, сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением или арендой игрока в летнее трансферное окно. Мерсисайдцы надеются воспользоваться тем, что летом конкуренция в полузащите мадридцев обострится из-за прихода полузащитника дортмундской “Боруссии” Джуда Беллингема. Впрочем, заполучить француза будет непросто, так как “Реал” не собирается с ним расставаться.

В нынешнем сезоне 23-летний Тчуамени провел за “Реал” 44 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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