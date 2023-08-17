"Ливерпуль" может купить звездного марокканского полузащитника

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику флорентийской “Фиорентины” и сборной Марокко Софьяну Амрабату, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы могут продать игрока за 25-30 миллионов евро. Представители мерсисайдцев уже начали переговоры о покупке игрока через посредников.

Напомним, что “Ливерпуль” ранее проиграл борьбу “Челси” за полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.

Амрабат ярко проявил себя на чемпионате мира-2022 в Катаре. После этого африканец попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

26-летний Амрабат выступает за “Фиорентину” с января 2020 года. Он перешел в клуб из Флоренции из “Вероны”. Сумма трансфера составила 19,5 миллионов евро. Всего хавбек провел за “Фиорентину” 107 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления контракта еще на один год. Ранее он также играл за “Утрехт”, “Фейеноорд” и “Брюгге”.

Амрабат с 2017 года играет за сборную Марокко. Всего он провел за марокканскую национальную команду 49 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, а также получил восемь желтых карточек.