"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" хотят купить чемпиона мира-2022

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику “Брайтона” и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, мерсисайдцы и манкунианцы рассматривают вариант с приобретением чемпиона мира в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что “чайки” хотят получить за футболиста не менее 85 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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