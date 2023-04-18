“Интер” нашел замену Лукаку в АПЛ

“Интер” нашел замену Ромелу Лукаку в АПЛ.

Как пишет источник, в поле зрения итальянского клуба попал вингер “Ливерпуля” Роберто Фирмино.

Ожидается, что бразилец покинет команду летом в качестве свободного агента, однако его дальнейшие планы остаются неопределенными.

По данным источника, решение о будущем Фирмино примет после окончания текущего сезона.