"Ливерпуль" хочет купить защитника сборной Бельгии

"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику “Ренна” и сборной Бельгии Артюр Теате, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как французы не хотят его продавать. Также бельгиец входит в сферу интересов “Фулхэма”.

23-летний Теате выступает за “Ренн” с лета 2022 года. Он перешел во французский клуб из итальянской “Болоньи”. Сумма трансфера составила 19 миллионов евро. Всего он провел за “Ренн” 43 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Теате с 2021 года играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду восемь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.