"Ливерпуль" - фаворит в борьбе за одного из лидеров "Челси"

“Ливерпуль” лидирует в борьбе за полузащитника “Челси” Мэйсона Маунта, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, мерсисайдцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Аристократы” могут согласиться продать игрока за 60 миллионов евро, если с ним не продлят контракт, который действует до лета 2024 года. Также хавбеком интересуются “Бавария”, “Манчестер Юнайтед”, “Милан” и “Ювентус”.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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