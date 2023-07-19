"Ливерпуль" дал ответ на предложение о продаже Луиса Диаса за 50 млн евро

“Ливерпуль” отказался продавать колумбийского нападающего Луиса Диаса за 50 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, приобрести футболиста пытался клуб “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии. Впрочем, мерсисайдцы не собираются продавать игрока, так как на него рассчитывает главный тренер команды Юрген Клопп.

26-летний Луис Диас выступает за “Ливерпуль” с января 2022 года. Он перешел в английский клуб из “Порту”. Сумма трансфера составила 47 миллионов евро. Всего колумбиец принял участие в 47 матчах за “Ливерпуль”, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. В составе мерсисайдев Диас становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2021/2022, выиграл Суперкубок Англии в 2022 году, а также стал обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2021/2022.

Диас с 2018 года играет за сборную Колумбии. Всего он провел за колумбийскую национальную команду 39 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу, а также получил две желтые карточки.