Лишь второй четвертьфинал в году. Надаль одолел Качина и вышел в следующий раунд Мастерса в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал престижного турнира АТР серии Мастерс в Мадриде. В матче четвертого круга на коронном покрытии легендарный Рафа сломил сопротивление аргентинца Педро Качина.

В первом сете борьбы на корте не получилось, а вот во второй партии дело дошло аж до тай-брэйка, где Качин оказался сильнее. Надаль вырвал победу лишь в напряженной третьей партии, а сам матч продолжался более трех часов.

АТР Мастерс. Мадрид. Грунт. 4-й круг

Рафаэль Надаль (Испания, 512) — Педро Качин (Аргентина, 91) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

Соперником Надаля в четвертьфинале станет представитель Чехии Иржи Легечка. Отметим, что для испанца это будет всего лишь второй четвертьфинал на турнирах АТР в этом году. В начале января Рафа уступил на аналогичной стадии Джордану Томпсону. Стоит отметить, что большую часть времени Надаль пропустил из-за травм, которые преследуют его в последнее время.