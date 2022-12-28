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"Лион" с хоккейным счетом победил в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 16:57
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Франции “Лион” на выезде обыграл “Брест” со счетом 4:2.

Победу гостям принесли голы Максанса Какре, Райана Шерки, Александра Ляказетта и Тете. У хозяев отличились Перейра Лаже и Стив Мунье.

“Лион”, набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Брест” с 13 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

“Брест” – “Лион” - 2:4 (1:3)
Голы: Какре, 21 - 0:1, Перейра Лаже, 29 - 1:1, Шерки, 32 - 1:2, Ляказетт, 35 (с пенальти) - 1:3, Тете, 49 - 1:4, Мунье, 72 - 2:4

“Брест”: Бизот, Фадига (Эрей, 75), Шардонне, Брассье, Дюверн, Белькебла, Перейра Лаже (Слимани, 67), Камара (Маньетти, 67), Онора (Дембеле, 76), Дель Кастийо (Камблан, 84), Мунье.

“Лион”: Антони Лопеш, Кумбеди, Лукеба, Диоманде, Да Сильва, Толиссо (Лепенан, 58), Какре (Тиаго Мендес, 81), Шерки (Февр, 70), Ляказетт, Токо-Экамби, Тете (Дембеле, 81).

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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