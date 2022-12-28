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"Лилль" одержал уверенную победу в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 14:58
Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Франции “Лилль” на выезде обыграл “Клермон” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Эйнджела Гомеса и Мохамеда Байо.

“Лилль”, набрав 29 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. “Клермон” с 19 очками остался на 10-й позиции.

“Клермон” – “Лилль” - 0:2 (0:0)
Голы: Гомес, 68 (с пенальти) - 0:1, Байо, 90+4 - 0:2

“Клермон”: Диав, Ветеска, Кофрие, Сейду, Нето, Рашани (Доссу, 88), Гастьен (Гоналон, 82), Кауи (Сарачевич, 70), Маньен, Аллевина (Бела, 82), Кье (Андрич, 70).

“Лилль”: Шевалье, Фонте, Тиагу Джало, Диаките, Исмаили, Жегрова (Веа, 78), Кабелла (Байо, 90), Андре, Андре Гомеш, Гомес, Виржиниюс (Дэвид, 69).

Удаление: Кофрие (90).

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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