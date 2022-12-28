"Лилль" одержал уверенную победу в Лиге 1
Новости футбола Сегодня, 14:58
Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Франции “Лилль” на выезде обыграл “Клермон” со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Эйнджела Гомеса и Мохамеда Байо.
“Лилль”, набрав 29 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. “Клермон” с 19 очками остался на 10-й позиции.
“Клермон” – “Лилль” - 0:2 (0:0)
Голы: Гомес, 68 (с пенальти) - 0:1, Байо, 90+4 - 0:2
“Клермон”: Диав, Ветеска, Кофрие, Сейду, Нето, Рашани (Доссу, 88), Гастьен (Гоналон, 82), Кауи (Сарачевич, 70), Маньен, Аллевина (Бела, 82), Кье (Андрич, 70).
“Лилль”: Шевалье, Фонте, Тиагу Джало, Диаките, Исмаили, Жегрова (Веа, 78), Кабелла (Байо, 90), Андре, Андре Гомеш, Гомес, Виржиниюс (Дэвид, 69).
Удаление: Кофрие (90).
Не пропустите: "Монако" обыграл "Осер" в результативном матче.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:56 "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в АПЛ
Новости футбола Вчера, 15:42 Роналду-младший вернулся в "Реал"
Новости футбола Вчера, 15:15 "Реал" хочет купить одного из лидеров "Баварии"
Новости футбола Вчера, 13:42 Легенда "Аякса" покинул клуб
Новости футбола 26 дек 2022, 17:10 Главные новости дня: 26 декабря
Новости футбола 26 дек 2022, 16:57 "Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:20 Руководитель "Шахтера" рассказал, почему клуб не продал Мудрика в "Арсенал" Новости футбола Сегодня, 15:55 Новое руководство "Ювентуса" выдвинуло ультиматум Аллегри Новости футбола Сегодня, 15:42 Роналду получил предложение от клуба, который участвует в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:30 Симеоне назвал виновника неудач "Атлетико" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Челси" купил африканского таланта Новости футбола Сегодня, 14:58 "Лилль" одержал уверенную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 14:42 "Наполи" нацелился на одного из лидеров "Аталанты" Новости футбола Сегодня, 14:30 "Челси" нацелился на хорватского защитника, которым интересуется "Барселона" Новости футбола Сегодня, 14:15 "Интер" может купить защитника "Баварии" Новости футбола Сегодня, 13:55 "Монако" в результативном матче обыграл "Осер"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 29 дек 2022 Ницца - Ланс прогноз и ставка на матч Лиги 1 Франции 29 декабря 2022 года Футбол 29 дек 2022 Атлетико - Эльче прогноз и ставка на матч Примеры 29 декабря 2022 года