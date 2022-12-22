"Лион" проиграл клубу Берлускони

"Лион" в товарищеском матче проиграл "Монце", которая принадлежит Сильвио Берлускони, со счетом 1:2.

Победу итальянскому клубу принелси голы Дани Моты и Джанлуки Капрари. У французов отличился Кастелло Лукеба.

"Лион" Франция - "Монца" Италия - 1:2 (0:1)

Голы: Мота, 25 - 0:1, Капрари, 63 - 0:2, Лукеба, 90+2 - 1:2

"Лион": Лопеш, Густо (Да Силва, 55), Диоманде, Лукеба, Энрике, Толиссо (Февр, 68), Мендеш (Лепенант, 68), Какере (Рейн-Аделаид, 68), Дембеле (Тете, 68), Ляказетт (Токо Экамби, 68).

"Монца": Ди Грегорио, Калдирола, Иццо, Марлон, Донати, Ровелла, Карлос Аугусто, Чурриа, Пессина, Мота, Петанья.

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