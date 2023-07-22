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"Лилль" объявил о переходе чемпиона мира

Новости футбола Сегодня, 09:50
"Лилль" объявил о переходе чемпиона мира Фото: сайт "Лилля"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Лилля” на официальном сайте объявила о переходе французского защитника Самуэля Умтити.

Футболист являлся свободным агентом и поэтому достался французскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

Напомним, что 29-летний Умтити некоторое время покинул “Барселону” и теперь находится в поисках нового клуба. Он является воспитанником “Лиона”, а в “Барсу” перешел летом 2016 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего он провел за каталонский клуб 133 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Умтити играл за итальянский “Лечче” на правах аренды. Он провел за итальянский клуб 25 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Умтити с 2016 по 2019 года играл за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 31 матч, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В 2018 году он стал победителем чемпионата мира.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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