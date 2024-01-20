Лидер Пэйсерс установил уникальное достижение в НБА

Лидер Индианы Пэйсерс Тайриз Халибертон сыграл впечатляющий матч против Портленда (115:118). Баскетболист набрал 23 очка и отдал 17 ассистов, при этом не допустив ни одной потери мяча.

Этот выдающийся результат стал для него шестым в карьере, когда он достигает показателей 20+ очков и 15+ передач без потерь, установив рекорд лиги.

Tyrese Haliburton in his return to the lineup:



21 PTS | 17 AST | 0 TO



sixth game with 20+ PTS, 15+ AST and 0 TO, the most in NBA history. pic.twitter.com/0FnLUESyD5 — Indiana Pacers (@Pacers) January 20, 2024

К слову, в этой же игре за Индиану дебютировал Паскаль Сиакам, который перешел из Торонто. Стоит отметить, что Халибертон пропускал 1,5 недели из-за травмы бедра.

Добавим, что 23-летний Халибертон в этом сезоне в среднем набирает по 23.6 очка и делает по 12.6 передач. Его Индиана на текущий момент идет на шестом месте в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 24 победы в 42-х матчах. Следующий поединок Пэйсерс проведут в ночь на 22 января в гостях против Финикс Санз.