Лидер Наполи прошёл медосмотр в Интере

Полузащитник Наполи Петр Зелинский прошел медосмотр в миланском Интере, в который, как предполагается, он перейдет летом на правах свободного агента.

Как сообщает Calciomercato.com, это случилось в прошлом месяце в обстановке строгой секретности, что, возможно, объясняет реакцию Наполи, который исключил его из состава на Лигу чемпионов.

Напомним, что ранее поляк отказался продлевать контракт с неаполитанским клубом, который истекает летом и на правах свободного агента перейдет в Интер. Зелинский уже согласовал условия сделки с "нерадзурри", установив трехлетний контракт с опцией на четвертый с зарплатой около 4 миллионов евро за сезон.

29-летний польский полузащитник, вышедший в стартовом составе в матче с Миланом (1:0) в воскресенье вечером, забил три гола и отдал три голевые передачи в 27 матчах во всех соревнованиях в этом сезоне.