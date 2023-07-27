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Лидер "Интера" подверг критике Ромелу Лукаку

Новости футбола Сегодня, 12:16
Лидер "Интера" подверг критике Ромелу Лукаку Фото: инстаграм Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен

Нападающий “Интера” и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес подверг критике бывшего нападающего миланского клуба Ромелу Лукаку, который в определенный момент перестал отвечать на его звонки, звонки игроков и руководства “Интера”.

“Я разочаровался в Ромелу. Это правда. Я пытался дозвониться до него в те дни хаоса, но он не отвечал. Тоже самое касается и других одноклубников, он просто не отвечал на звонки. Я был очень разочарован. Но это его выбор”, - приводит слова Мартинеса Football Italia.

Напомним, что “Интер” пытался купить 30-летнего Лукаку в летнее трансферное окно. Впрочем, в какой-то момент выяснилось, что бельгиец также ведет переговоры с туринским “Ювентусом”. После этого руководство миланского клуба приняло решение прекратить переговоры по трансферу форварда.

Лукаку впервые перешел в “Челси” летом 2011 года из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В 2014 году форвард перешел в “Эвертон” за 35 миллионов евро. Летом 2021 года форвард вернулся в “Челси” за 113 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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