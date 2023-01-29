Лидер "Интера" подтвердил договоренность с ПСЖ

Словацкий защитник “Интера” Милан Шкриньяр сообщил, что договорился о переходе в ПСЖ.

“Договоренность с ПСД достигнута. Но больше мне нечего добавить. Я жду, когда клубы договорятся между собой”, - приводит слова Шкриньяра сайт Словацкого футбольного союза.

Ранее сообщалось, что “Интер” хочет получить за 27-летнего Шкриньяра 20 миллионов евро, а ПСЖ предлагает не больше 10. Если клубы не договорятся, то футболист перейдет во французский клуб летом бесплатно.

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