Лидер "Интера" подтвердил договоренность с ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 11:43
Фото: инстаграм Милана Шкриньяра/Автор неизвестен
Словацкий защитник “Интера” Милан Шкриньяр сообщил, что договорился о переходе в ПСЖ.
“Договоренность с ПСД достигнута. Но больше мне нечего добавить. Я жду, когда клубы договорятся между собой”, - приводит слова Шкриньяра сайт Словацкого футбольного союза.
Ранее сообщалось, что “Интер” хочет получить за 27-летнего Шкриньяра 20 миллионов евро, а ПСЖ предлагает не больше 10. Если клубы не договорятся, то футболист перейдет во французский клуб летом бесплатно.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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