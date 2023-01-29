Рио Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Путиным в Кремле

Легенда английского футбола Рио Фердинанд украл чайную ложку, когда встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Необычную историю рассказала в своей книге экс-футболистка “Арсенала” Алекс Скотт.

По ее словам, случай произошел во время ЧМ-2018.

“Мы с Рио Фердинандом получили приглашение в Кремль как члены программы легенд ФИФА, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио уже на выходе раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память”, - отметила она.