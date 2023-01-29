Рио Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Путиным в Кремле
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
Легенда английского футбола Рио Фердинанд украл чайную ложку, когда встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Необычную историю рассказала в своей книге экс-футболистка “Арсенала” Алекс Скотт.
По ее словам, случай произошел во время ЧМ-2018.
“Мы с Рио Фердинандом получили приглашение в Кремль как члены программы легенд ФИФА, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио уже на выходе раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память”, - отметила она.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 10:59 "Ювентус" неожиданно проиграл клубу Берлускони
Новости футбола Сегодня, 10:30 "Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии
Новости футбола Сегодня, 09:41 "Милан" потерпел позорное поражение в Серии А
Новости футбола Вчера, 14:25 "Бавария" вновь не сумела выиграть в Бундеслиге
Новости футбола Вчера, 13:56 "Интер" с трудом обыграл худшую команду Серии А
Новости футбола Вчера, 13:12 "Барселона" одержала минимальную победу в Ла Лиге
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт 1Win Актуальный промокод 2022 На сайт Лайнбет Промокод Linebet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:42 "Милан" и "Ювентус" поборются за защитника "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 12:30 "Астон Вилла" нацелилась на защитника киевского "Динамо" Новости футбола Сегодня, 12:15 "Атлетико" одержал тяжелую победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 11:55 "Милан" может купить южноамериканского таланта Новости футбола Сегодня, 11:43 Лидер "Интера" подтвердил договоренность с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 11:30 Иско может перейти в клуб Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:15 "Лестер" подписал бразильца "Шахтера" Новости футбола Сегодня, 10:59 "Ювентус" неожиданно проиграл клубу Берлускони Новости футбола Сегодня, 10:42 "Аякс" одержал крупную победу в Эредивизии Новости футбола Сегодня, 10:39 Стало известно, вернется ли Зидан в "Реал"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Наполи - Рома прогноз и ставка на матч Серии А 29 января 2023 года Футбол 30 янв 2023 Прогноз на матч Удинезе - Верона 30 января 2023 года Футбол 30 янв 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Райо Вальекано 30 января 2023 года