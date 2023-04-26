Лидер "Челси" хочет сменить клуб
Новости футбола Сегодня, 14:01
Лидер "Челси" хочет сменить клуб
Согласно информации от Fichajes, полузащитник “Челси” Н'Голо Канте согласился на возможный переход в “”Арсенал" после окончания текущего сезона.
Действующий контракт игрока с Chelsea заканчивается в июле этого года, и руководство клуба до сих пор не определилось с продлением контракта с опытным игроком.
“Арсенал” предложил Канте двухлетний контракт с опцией продления на один сезон, и игрок уже выразил готовность присоединиться к команде Микеля Артеты в этом летнем трансферном окне.
Как утверждает источник, финансовые условия контракта в Arsenal будут сравнимы с существующими в Chelsea. Ориентировочная стоимость Канте, по данным портала Transfermarkt, составляет € 20 млн.
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