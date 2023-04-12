Лидер "Айнтрахта" Камада покинет команду. За него борются топ-клубы

Пресс-служба франкфуртского “Айнтрахта” на официальном сайте объявила об уходе японского полузащитника Даити Камада по окончании сезона.

Футболист отказался продлевать контракт, который истекает летом 2023 года. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Атлетико", “Барселона”, “Боруссия” Дортмунд.

В нынешнем сезоне 26-летний Камада провел за “Айнтрахт” 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

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