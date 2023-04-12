Сборная Украины сделала невероятное предложение Реброву

Украинская ассоциация футбола (УАФ) хочет назначить на пост главного тренера украинского наставника “Аль-Айна” Сергея Реброва, сообщает журналист Мохаммед Хамад в своем твиттере.

По сведениям источника, УАФ предложила специалисту контракт сроком на 10 лет. Стоит отметить, что летом у наставника заканчивается контракт с клубом из ОАЭ, поэтому он может перейти на другую работу без выплаты компенсации его клубу.

48-летний Ребров тренирует “Аль-Айн” с 2021 года. Ранее он работал с “Динамо”, “Аль-Ахли" и “Ференцварошем”.

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