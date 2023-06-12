Левандовски отреагировал на предложение из Саудовской Аравии

Нападающий “Барселоны” и сборной Саудовской Аравии Роберт Левандовски заявил, что его не интересует вариант с переходом в один из клубов Саудовской Аравии.

“Я не думаю о предложении из Саудовской Аравии. У меня другие приоритеты. Я вижу, что происходит там. Но меня это не касается”, - приводит слова форварда журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 34-летний Левандовски провел за “Барселону” 46 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.