Левандовски назвал причину перехода из "Баварии" в "Барселону"

Польский нападающий Роберт Левандовски рассказал, почему прошлым летом он принял решение перейти из “Баварии” в “Барселону”.

“В составе ”Баварии" я выиграл все трофеи, поэтому хотел сделать новый шаг в карьере. Для меня это является вызовом. Я хочу побеждать с новым клубом. Я могу играть на топ-уровне еще три гола, так как я 10 или 15 лет работал для того, чтобы продлить карьеру. Я нахожусь в очень хорошей форме. “Барселона” является огромным вызовом, поэтому я хотел присоединиться к этому проекту", - приводит слова Левандовски Sport.es.

В нынешнем сезоне 34-летний Левандовски провел за “Барселону” 19 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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