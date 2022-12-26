Хавбек "Манчестер Сити" может покинуть клуб из-за лишнего веса
Новости футбола Сегодня, 03:58
Фото: твиттер сборной Англии/автор неизвестен
Полузащитник “Манчестер Сити” Калвин Филлипс в ближайшее время может покинуть команду.
Как пишет Manchester Evening News, в январское трансферное окно игрока могут отдать в аренду.
Интересно, что несколькими днями ранее наставник команды Хосеп Гвардиола пожаловался на то, что Филлипс вернулся из расположения сборной с лишним весом. В связи с этим игрока отправили тренироваться по индивидуальной программе.
Отметим, что Филлипс перешел в “Сити” из “Лидса” прошлым летом, но в первой половине сезона сыграл лишь четыре матча за клуб, не отметившись результативными действиями.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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