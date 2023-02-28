"Лестер" вылетел из Кубка Англии, проиграв клубу из Чемпионшипа
Новости футбола Сегодня, 16:31
Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Англии “Лестер” на своем поле проиграл “Блэкберну” из Чемпионшипа со счетом 1:2 и вылетел из турнира.
Победу гостям принесли голы Тайриса Долана и Сэмми Смодича. У хозяев отличился Келечи Ихеаначо.
“Лестер” – “Блэкберн” - 1:2 (0:1)
Голы: Долан, 33 - 0:1, Смодич, 52 - 0:2, Ихеаначо, 67 - 1:2
“Лестер”: Иверсен, Рикарду Перейра (Кастань, 73), Амарти, Фас, Томас (Кристиансен, 57), Прат (Ихеаначо, 58), Сумаре (Менди, 74), Дьюзбери-Холл, Барнс, Варди, Тете (Дака, 74).
“Блэкберн”: Пирс, Хайем, Картер, Пикеринг, Трэвис, Смодич, Мортон (Филлипс, 84), Долан, Рэнкин-Костелло (Бриттан, 61), Галлахер (Вейл, 76), Хеджес (Бакли, 84).
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