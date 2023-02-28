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"Рома" Моуринью проиграла худшей команде Серии А

Новости футбола Сегодня, 16:17
Фото: твиттер "Кремонезе"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Кремонезе"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Италии “Рома” на выезде проиграла “Кремонезе” со счетом 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Франка Тсаджу и Даниэля Чиофани. У римлян отличился Леонардо Спинаццола.

Стоит отметить, что для кремонцев эта победа стала первой в сезоне.

“Кремонезе”, набрав 12 очков, покинул последнее место в турнирной таблице Серии А и поднялся на 19-ю позицию. “Рома” с 44 очками осталась на пятом месте.

“Кремонезе” – “Рома” - 2:1 (1:0)
Голы: Тсаджу, 17 - 1:0, Спинаццола, 71 - 1:1, Чиофани, 83 (с пенальти) - 2:1

“Кремонезе”: Карнезекки, Серникола (Гильоне, 84), Бьянкетти, Феррари (Кирикеш, 84), Васкес, Валери, Бенасси, Пикель (Гальдамес, 78), Окереке, Тсаджу (Чиофани, 78), Афена-Гьян (Мейте, 66).

“Рома”: Патрисиу, Манчини, Кумбула (Карсдорп, 68), Рожер, Спинаццола, Вейналдум, Кристанте (Матич, 63), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 63), Залевски (Сольбаккен, 63), Дибала, Белотти (Абрахам, 62).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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