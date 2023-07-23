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Легенду "Ювентуса" предложили "Лацио"

Новости футбола Сегодня, 09:30
Легенду "Ювентуса" предложили "Лацио" Фото: инстаграм Леонардо Бонуччи/Автор неизвестен

Римский “Лацио” получил предложение подписать 36-летнего защитника туринского “Ювентуса” Леонардо Бонуччи, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, агент футболиста связался с руководством римского клуба и предложил им подписать его клиента. Впрочем, руководство “Лацио” ответило отказом, так как клуб не заинтересован в подписании игрока.

Ранее сообщалось, что руководство “Ювентуса” приняло решение исключить Бонуччи из основного состава. Данное решение шокировало футболиста, но он принял его. Таким образом, Бонуччи будет вынужден тренироваться отдельно от команды. Кроме того, он не поехал в турне клуба по США. “Ювентус” отобрал у игрока капитанскую повязку и передал ее бразильскому защитнику Данило.

Причиной данного решения стала высокая зарплата игрока. Он получает 12 миллионов евро в год, а его контракт действует до лета 2024 года.

Бонуччи впервые перешел в “Ювентус” летом 2010 года. Сумма трансфера составила 15,5 миллионов евро. Летом 2017 года игрока купил “Милан” за 42 миллиона евро. Спустя год Бонуччи вернулся в “Ювентус” за 35 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Турина 502 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 10 результативных передач.

За сборную Италии Бонуччи провел 121 матч, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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Ювентус Лацио Серия А Италия
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