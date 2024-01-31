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Легендарной встречи не будет. Роналду пропустит матч против Интер Майами

Новости футбола Сегодня, 11:34
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Легендарной встречи не будет. Роналду пропустит матч против Интер Майами Фото: https://twitter.com/TimelineCR7

Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч между Аль-Насср и Интер Майами, об этом сообщил главный тренер саудовской команды.

Португальский специалист Луиш Каштру сообщил, что главная звезда Аль-Насср Роналду не восстановился до конца и не примет участие в матче.

"Криштиану находится на завершающей стадии восстановления, чтобы присоединиться к группе. Мы ожидаем, что он начнет работать с командой в течение следующих нескольких дней. Он будет отсутствовать на игре", - заявил менеджер.

Напомним, что Аль-Насср уже отменял свое турне Китаем из-за травмы Роналду. В своих соцсетях команда сообщила, что не сможет поехать в Китай на матчи против Шанхай Шэньхуа и Ханчжоу Гринтаун. Генеральный директор Аль-Наср Гвидо Фиенга сообщил, что они не хотят отменять эти игры, а просто перенесут их на другие даты.

Напомним, что 1 февраля должен пройти матч между Интер Майами и Аль-Насср. Болельщики надеялись увидеть противостояние между Роналду и Месси, но если оно и будет, то не завтра.

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