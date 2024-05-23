Легендарный тяжеловес озвучил очень интригующий инсайд
Легендарный британский тяжеловес Дерек Чисора заявил, что новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик планирует спуститься в тяжелый вес.
"Вокруг реванша Усика и Фьюри больше нет шума, потому что с титулом абсолютного чемпиона покончено.
До меня дошли слухи и я начну распространять их. Александр Усик спускается в тяжелый вес. Пока что это просто слухи", - заявил Чисора Seconds Out.
Напомним, 18 мая Александр Усик раздельным решением судей одержал победу над Фьюри и стал обладателем поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Украинец стал первым абсолютным чемпионом в хэвивейте за 25 лет.
Сам Чисора на днях получил нового соперника. 40-летний боксер подерется против Джо Джойса 27 июля в Лондоне. Для ветерана боксерского цеха это будет 48-й поединок в профессиональной карьере.