Легендарный тяжеловес озвучил очень интригующий инсайд

Легендарный британский тяжеловес Дерек Чисора заявил, что новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик планирует спуститься в тяжелый вес.

"Вокруг реванша Усика и Фьюри больше нет шума, потому что с титулом абсолютного чемпиона покончено.

До меня дошли слухи и я начну распространять их. Александр Усик спускается в тяжелый вес. Пока что это просто слухи", - заявил Чисора Seconds Out.