ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника
Новости бокса Сегодня, 12:36Кирилл Романенко эксперт Dailysports
Фото: Tom Dulat/Getty Images
Опытнейший британский тяжеловес Дерек Чисора проведет следующий бой против своего соотечественника Джо Джойса.
Как сообщает журналист Майкл Бенсон, британские ветераны выйдут на ринг 27 июля на O2 Arena в Лондоне.
40-летний Чисора свой последний бой провел в августе, когда победил Джеральда Вашингтона. Для ветерана боксерского цеха это будет 48-й поединок в профессиональной карьере.
38-летний Джойс в прошлом году дважды проиграл Чжану Чжилею, однако в марте этого года Джо вернулся в ринг победой над Кэшем Али.
Напомним, 18 мая Александр Усик раздельным решением судей одержал победу над британцем и стал обладателем поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Украинец стал первым абсолютным чемпионом в хэвивейте за 25 лет.
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