ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника

Опытнейший британский тяжеловес Дерек Чисора проведет следующий бой против своего соотечественника Джо Джойса.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, британские ветераны выйдут на ринг 27 июля на O2 Arena в Лондоне.

🥊 ANNOUNCED: Joe Joyce will face Derek Chisora in a heavyweight clash on July 27th at the O2 Arena in London. Dennis McCann vs Ionut Baluta rematch for the European super-bantamweight title, plus Aadam Hamed also on the card. — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 22, 2024

40-летний Чисора свой последний бой провел в августе, когда победил Джеральда Вашингтона. Для ветерана боксерского цеха это будет 48-й поединок в профессиональной карьере.

38-летний Джойс в прошлом году дважды проиграл Чжану Чжилею, однако в марте этого года Джо вернулся в ринг победой над Кэшем Али.

Напомним, 18 мая Александр Усик раздельным решением судей одержал победу над британцем и стал обладателем поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Украинец стал первым абсолютным чемпионом в хэвивейте за 25 лет.