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Легендарный Раньери рассказал, ради чего готов изменить решение и не завершать карьеру тренера

Новости футбола Сегодня, 11:07
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Легендарный Раньери рассказал, ради чего готов передумать завершать карьеру тренера Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Легендарный Клаудио Раньери рассказал, ради чего готов передумать завершать тренерскую карьеру.

Опытный французский специалист четко дал понять, что не будет возглавлять другой клуб после Кальяри, но готов рассмотреть интересные предложения от национальных сборных.

"Когда я присоединился к Кальяри, тогда я четко сказал, что завершу карьеру клубного тренера здесь. Но если завтра руководство какой-то национальной команды, не обязательно Италии, придет и заинтересует меня, в атком случае я могу сказать ‘да’, но я не буду тренировать другой клуб", - цитирует Раньери Football-Italia.

Ранее сообщалось, что Клаудио Раньери покинет Болонью и завершит карьеру тренера этим летом.

Раньери возглавил Кальяри в январе 2023 года, заключив соглашение до лета 2025-го. За свою карьеру итальянский тренер возглавлял ряд известных клубов, среди которых Наполи, Фиорентина, Атлетико, Валенсия, Челси, Ювентус, Рома, Интер, Монако, Лестер, Сампдория и другие.

Самой яркой страницей тренерской карьеры Клаудио является сенсационное чемпионство Англии с Лестером в 2015 году.

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Кальяри Серия А Италия
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