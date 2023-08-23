Легендарный Бонуччи близок к переходу в клуб Бундеслиги

Защитник туринского “Ювентуса” и сборной Италии Леонардо Бонуччи может перейти в берлинский “Унион”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб готов провести переговоры с итальянцем. Впрочем, сам игрока пока не принял окончательного решения. Ранее сообщалось, что итальянец может перейти в амстердамский “Аякс”.

Напомним, что руководство “Ювентуса” приняло решение исключить Бонуччи из основного состава. Данное решение шокировало футболиста, но он принял его. Таким образом, Бонуччи будет вынужден тренироваться отдельно от команды. Кроме того, он не поехал в турне клуба по США. “Ювентус” отобрал у игрока капитанскую повязку и передал ее бразильскому защитнику Данило.

Причиной данного решения стала высокая зарплата игрока. Он получает 12 миллионов евро в год, а его контракт действует до лета 2024 года.

Бонуччи впервые перешел в “Ювентус” летом 2010 года. Сумма трансфера составила 15,5 миллионов евро. Летом 2017 года игрока купил “Милан” за 42 миллиона евро. Спустя год Бонуччи вернулся в “Ювентус” за 35 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Турина 502 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 10 результативных передач.

За сборную Италии Бонуччи провел 121 матч, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.