Легенда Реала поделился своими мыслями относительно того, кто должен защищать ворота в финале ЛЧ

Легенда Реал Мадрида Икер Касильяс рассказал, кто, по его мнению, должен играть в финале Лиги Чемпионов УЕФА - Куртуа или Лунин, сообщает Mundo Deportivo.

По его словам, Куртуа - номер один, он таким был в прошлом году, а в этом только восстанавливается и набирает форму. Однако, Лунин сделал ключевой вклад в то, что Реал в финале.

"Я рад, что Куртуа вернулся на отличный уровень. Также я рад, что Лунин показал, что ему также можно доверять. У Анчелотти есть выбор, поэтому он должен решить, что лучше всего для команды. Лунин показал, что имеет класс и может конкурировать с таким опытным голкипером как Кепа Аррисабалага", - заявил Икер.

Касияльс добавил, что Лунин - молодой парень и ему очень трудно конкурировать с первым номером.

Напомним, что голкипер Реала Мадрида Тибо Куртуа рассказал о своем восстановлении после двух тяжелых травм коленей. Ранее сообщалось, что о восстановлении Куртуа от травмы выпустят документальный сериал.