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ЛеБрон и Яннис лидируют в голосовании за участие в Матче Звезд

Новости баскетбола Сегодня, 16:34
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
ЛеБрон и Яннис лидируют в голосовании за участие в Матче Звезд ЛеБрон и Яннис лидируют в голосовании за участие в Матче Звезд

Баскетболист Лейкерс ЛеБрон Джеймс и игрок Милуоки Яннис Адетокумбо лидируют в голосовании болельщиков по Матчу всех звезд.

НБА объявила промежуточные результаты голосования. Сейчас лидерами по полученным голосам являются двое форвардов Яннис Адетокумбо из Милуоки, за которого проголосовали 4,3 млн и игрок Лейкерс Леброн Джеймс - 3,93 млн голосов.

Также, в тройку лидеров по голосам в Восточной конференции вошли - Джоэль Эмбиид из Филадельфии и Джейсон Тейтум из Бостон Селтикс. В Западной конференции, кроме ЛеБрона, в тройку входят - Никола Йокич из Денвера и Кевин Дюрант из Финикса.

Также, в сообщении напомнили, что при формировании команды на Матч всех звезд начисляют 50% от голосования среди болельщиков и еще по 25% от СМИ и игроков Лиги. В этом году матч состоится 18 февраля.

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