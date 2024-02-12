Лацио хочет подписать Беллингема

Несмотря на скудное зимнее трансферное окно, Лацио хочет исправить кадровые недочёты летом.

По сообщению TMW, римляне нацелились на подписание нападающего Сандерленда Джоба Беллингема. Но Лацио не единственный претендент на то, что заполучить талантливого 18-летнего англичанина.

Так, за игроком так же следят мадридский Реал и Ньюкасл. Примечательно, что именно в Реале выступает старший брат Джоба Джуд.

18-летний английский нападающий впечатляет в чемпионате, забив пять голов и отдав одну результативную передачу в 30 матчах.

Ранее римляне хотели пригласить игрока Фенербахче Райана Кента, но тот в последний момент отказался от перехода. Также на карандаше Лацио в зимнее трансферное окно были вингер Норвича Джонатан Роу и нападающий Плимута Моргант Уиттакер.