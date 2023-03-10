"Кварадона" - лучший игрок Серии А в феврале

Полузащитник неаполитанского “Наполи” и сборной Грузии Хвича Кварацхелия по прозвищу “Кварадона” признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам февраля, сообщается в официальном твиттере Серии А.

В минувшем месяце грузин принял участие в пяти поединках, отметился тремя голами и одной результативной передачей.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 27 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 15 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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