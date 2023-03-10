Мальдини оценил перспективы "Милана" в Лиге чемпионов

Технический директор “Милана” Паоло Мальдини высказался о том, какие у него ожидания от выступления команды в Лиге чемпионов.

По словам функционера, на жеребьевке четвертьфинала ему бы хотелось избежать итальянских команд.

“Хотя в нынешней ситуации кто выпадет – тот и устроит нас. Сейчас от нас не стоит ожидать уровня игры ”Баварии", “Реала” или “Манчестер Сити”.

Но если мы с ними попадемся, то мы покажем настоящий бой", - сказал он.