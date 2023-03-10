Мальдини оценил перспективы "Милана" в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 04:52
Фото: твиттер Милана/Автор неизвестен
Технический директор “Милана” Паоло Мальдини высказался о том, какие у него ожидания от выступления команды в Лиге чемпионов.
По словам функционера, на жеребьевке четвертьфинала ему бы хотелось избежать итальянских команд.
“Хотя в нынешней ситуации кто выпадет – тот и устроит нас. Сейчас от нас не стоит ожидать уровня игры ”Баварии", “Реала” или “Манчестер Сити”.
Но если мы с ними попадемся, то мы покажем настоящий бой", - сказал он.
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