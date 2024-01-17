Кубок Азии. Катар минимально обыграл Таджикистан и гарантировал себе место в плей-офф

Катар провел матч второго тура Кубка Азии против Таджикистана. В первой игре Катар разгромил Ливан, поэтому в случае победы, хозяева турнира гарантировали бы себе место в плей-офф.

Этот матч Катар тоже начал очень удачно и уверенно. Акрам Афиф, с ассиста Альмоезу Али, вывел свою сборную вперед. Катар в дальнейшем доминировал в первом тайме, но забить они больше не смогли. После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Хозяева турнира доминировали на футбольном поле и не давали своему сопернику значительных возможностей, чтобы сравнять счет.

Катар удержал минимальное преимущество 1:0. Благодаря этой победе они набрали уже шесть очков в группе А и гарантировали себе место в плей-офф. Матч третьего тура, против Китая, уже не будет иметь никакого смысла для катарцев.

FT | 🇹🇯 Tajikistan 0️⃣-1️⃣ Qatar 🇶🇦



Hosts Qatar are the first team to book the Round of 16 spot as Group A winners!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #TJKvQAT pic.twitter.com/XUtuD5aN1W — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 17, 2024





Кубок Азии. Второй тур

Таджикистан - Катар - 0:1

Голы: 0:1 - 17 Афиф