Кубок Азии. Катар минимально обыграл Таджикистан и гарантировал себе место в плей-офф
Катар провел матч второго тура Кубка Азии против Таджикистана. В первой игре Катар разгромил Ливан, поэтому в случае победы, хозяева турнира гарантировали бы себе место в плей-офф.
Этот матч Катар тоже начал очень удачно и уверенно. Акрам Афиф, с ассиста Альмоезу Али, вывел свою сборную вперед. Катар в дальнейшем доминировал в первом тайме, но забить они больше не смогли. После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Хозяева турнира доминировали на футбольном поле и не давали своему сопернику значительных возможностей, чтобы сравнять счет.
Катар удержал минимальное преимущество 1:0. Благодаря этой победе они набрали уже шесть очков в группе А и гарантировали себе место в плей-офф. Матч третьего тура, против Китая, уже не будет иметь никакого смысла для катарцев.
Кубок Азии. Второй тур
Таджикистан - Катар - 0:1
Голы: 0:1 - 17 Афиф