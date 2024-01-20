Кубок Азии. Бахрейн вырвал победу над Малайзией

В рамках второго тура группового этапа Кубка Азии-2023 встречались сборные Бахрейна и Малайзии. Поединок состоялся в группе Е.

К очному поединку команды подошли без набранных очков, так как свои матчи первого тура проиграли. Бахрейн уступил Южной Корее со счетом 1:3, а Малайзия потерпела разгромное поражение от Иордании — 4:0.

В первом тайме подопечные Хуана Антонио Пицци владели игровым преимуществом, а Малайзия старалась играть на контратаках. Стоит отметить, что по-настоящему опасных моментов было минимальное количество.

Во втором тайме к забитому голу ближе была сборная Бахрейна и на 96-й минуте добилась желаемого. Точный удар на счету правого вингера Али Мадана.

Бахрейн — Малайзия — 1:0

Гол: Мадан 90+6.

В заключительном матче группового раунда Бахрейн сыграет с Иорданией, а сборная Малайзии будет противостоять Южной Корее. Оба поединка состоятся в четверг, 25 января.