Кубок английськой лиги: определились первые четвертьфиналисты турнира

Во вторник, 31 октября, состоялись первые матчи 1/8 финала Кубка Карабао. Команда из Первой лиги Эксетер принимала на своем поле Мидлсбро из Чемпионшипа, а Мэнсфилд играл против Порт-Вейла.

Мэнсфилд - Порт-Вейл - 0:1

В первом тайме Порт-Вейл доминировал на футбольном поле и имел несколько хороших возможностей, чтобы открыть счет. Они выполнили 11 ударов в сторону ворот и три удара в створ ворот. Однако им так и не удалось отметиться.

После перерыва гости продолжали наступать на ворота Мэнсфилда. И уже на 50-й минуте Альфи Девайн вывел Порт-Вейл вперед. Далее команда спокойно контролировала мяч и матч. Представители Первой лиги удержали минимальное преимущество и прошли в четвертьфинал.

Эксетер - Мидлсбро - 2:3

Команда Первой лиги Эксетер открыли счет уже на 13-й минуте. Однако в целом, Мидлсбро лучше контролировали матч и могли до перерыва сравнять счет. Гости отложили это на второй тайм.

После перерыва Мидлсбро на 49-й минуте сравняли счет благодаря голу Моргану Роджерсу, и уже на 59-й вышли вперед. Сэм Сильвера стал автором второго гола. Через несколько минут хозяева сравняли счет, забив на 66-й минуте.

Мидлсбро на 82-й минуте забил третий мяч и снова вышел вперед. Латте Лат реализовал пенальти и принес своей команде победу и выход в четвертьфинал Кубка Карабао.