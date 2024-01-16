Кубок Англии 2023-2024 Третий раунд: расписание и результаты

Старейший футбольный турнир мира, Кубок Англии, добрался третьего раунда. На этом этапе к борьбе подключились клубы английской Премьер-лиги - главные фавориты на победу в турнире.

Напомним, что действующий обладатель Кубка Англии - Манчестер Сити. За последние семь лет трофей выигрывали четыре разных клуба: только Арсенал и Ман Сити смогли стать победителями турнира два раза за это время.

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Стоит отметить, что по старой традиции матчи Кубка Англии проходят по необычному формату. Победитель матча проходит в следующий раунд. А вот в случае ничьей соперники проведут переигровку уже на поле другой команды.

Громких сенсаций на этом этапе не было: Тоттенхэм, Ливерпуль и Челси прошли в следующий раунд турнира. АПЛ из топ-клубов не досчиталась только Арсенал, который вылетел после поражения Ливерпулю. Также несколько клубов Премьер-лиги перенесли определение победителя в паре на переигровку.

Третий раунд Кубка Англии 2023-2024

4 января

21:00 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0

5 января

20:15 Брентфорд - Вулверхэмптон Уондерерс 1:1

20:30 Фулхэм - Ротерхэм Юнайтед 1:0

21:00 Тоттенхэм - Бернли 1:0

6 января

13:30 Уимблдон - Ипсвич Таун 1:3

13:30 Ковентри Сити - Оксфорд Юнайтед 6:2

13:30 Мейдстоун Юнайтед - Стивенедж 1:0

13:30 Миллуолл - Лестер Сити 2:3

13:45 Сандерленд - Ньюкасл Юнайтед 0:3

16:00 Блэкберн Роверс - Кэмбридж Юнайтед 5:2

16:00 Уотфорд - Честерфилд 2:1

16:00 Гиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4

16:00 Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут 2:3

16:00 Норвич Сити - Бристоль Роверс 1:1

16:00 Ньюпорт Каунти - Истли 1:1

16:00 Плимут Аргайл - Саттон Юнайтед 3:1

16:00 Саутгемптон - Уолсолл 4:0

16:00 Сток Сити - Брайтон энд Хоув Альбион 2:4

16:00 Халл Сити - Бирмингем Сити 1:1

18:30 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1

18:30 Суонси Сити - Моркем 2:0

18:30 Челси - Престон норт Энд 4:0

18:30 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 4:0

7 января

15:00 Вест Бромвич Альбион - Алдершот 4:1

15:00 Вест Хэм Юнайтед - Бристоль Сити 1:1

15:00 Лутон Таун - Болтон Уондерерс 0:0

15:00 Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0

15:00 Ноттингем Форес - Блэкпул 2:2

15:00 Питерборо Юнайтед - Лидс Юнайтед 0:3

15:00 Шрусбери Таун - Рэксем 0:1

17:30 Арсенал - Ливерпуль 0:2

8 января

21:15 Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:2

Кубок Англии Третий раунд Переигровка

16 января

20:30 Вулверхэмптон Уондерерс - Брентфорд

20:45 Бирмингем Сити - Халл Сити

20:45 Болтон Уондерерс - Лутон Таун

20:45 Бристоль Сити - Вест Хэм Юнайтед

20:45 Истли - Ньюпорт Каунти