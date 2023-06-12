Кроос ответил на огромное предложение из Саудовской Аравии

Немецкий полузащитник мадридского “Реала” Тони Кроос отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии, сообщает Bild.

По сведениям источника, один из саудовских клубов пытался переманить футболиста, но получил отказ, так как он хочет остаться в Мадриде. При этом королевский клуб пока не объявлял о продлении контракта, который истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 33-летний Кроос провел за “Реал” 52 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.