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Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 01:00
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий саудовского “Аль-Наср” и сборной Португалии Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов против “Шабаб Аль-Ахли” из Объединенных Арабских Эмиратов. Матч состоялся в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и завершился победой клуба из Саудовской Аравии со счетом 4:2.

В перерыве матча португалец накричал на главного арбитра и размахивал руками перед его лицом. Кроме того, форварда толкнул в ргудь человека с телефоном, пытавшегося сделать сэлфи с ним. Гнев Роналду вызвали решения арбитра, который не назначил пенальти в двух эпизодах. В первом случае португалец бил по воротам в падении и мяч попал в руку защитнику, а во втором - форвард упал после контакта с соперником.

38-летний Роналду выступает за “Аль-Наср” с ноября 2022 года. Он перешел в саудовский клуб на правах свободного агента. Всего он провел за “Аль-Наср” 27 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Роналду с 2003 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 200 матчей, забил 123 гола и отдал 43 результативные передачи, а также получил 29 желтых карточек.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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