Криштиану Роналду установил очередной рекорд Чемпионатов Европы. В чем заключается?

Криштиану Роналду установил рекорд Чемпионатов Европы, когда попал в заявку национальной сборной Португалии.

Как сообщает ESPN, для нападающего это будет уже шестой турнира в его карьере, что является новым рекордом. Ранее Роналду делил первое место с испанцем Икером Касильясом, который сыграл на пяти Чемпионатах Европы. Первым турниром для игрока португальского нападающего стал домашний Евро-2004.

К слову, Криштиану - лучший бомбардир сборных за всю историю, забил 128 голов.

Напомним, что главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил заявку из 26 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы-2024. В заявке нашлось место для двух легенд мирового футбола Криштиану Роналду и Пепе. В целом никаких сюрпризов в заявке Португалии нет.

На чемпионате Европы-2024 сборная Португалии сыграет в одной группе против Турции, Чехии и Грузии. Первый матч на турнире команда Роберто Мартинеса проведет 18 июня в Лейпциге против Чехии.