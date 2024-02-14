Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере

Португальский легендарный футболист Криштиану Роналду провел 1000 матч, сообщает Goal.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов AFC против Аль-Фейха стал для Роналду уже тысячным в его долгой карьере. За этот период он смог забить 746 мячей.

В июле 2002 года тренер Спортинга Ласло Бьольони, впечатленный дриблингом Роналду, пригласил Роналду принять участие в предсезонных спаррингах первой команды. А уже августа Криштиану в матче против "Интернационале" дебютировал в официальных матчах за клуб в квалификации Лиги чемпионов.

Против Аль-Фейха Роналду забил на 81 минуте. Нападающий обыгрался в стеночку с Марсело Брозовичем и из центра штрафной пробил в одно касание мимо голкипера соперника. Этот гол стал единственным в матче.